黃芷晴爆虎爸得個殼　絕世暖男甜入心

經典大俠「郭靖」黃日華與太太梁潔華育有一女黃芷晴，一家人感情要好，雖然黃日華給予人嚴肅火爆形象，但芷晴大爆爸爸是住家暖男，指小時候父親忙拍劇，缺席多年學校家長日，到她升中後才減產：「有一段時間爸爸係日日陪住我，依家佢都係將家庭放第一位！特別呢幾年媽媽病咗，我都抱曾經怨過冇晒時間做自己嘢，但爸爸嘅忍耐同用心，令我好感動！佢真係好細心照顧媽媽，處理晒屋企嘅事，我覺得全世界最好嘅男人係佢！」芷晴趁父親節到好友開設的西裝店為爸爸買靚衫：「爸爸襯衫技巧麻麻地，佢太鍾意橙色，波衫就話可以，但隆重場合都想佢着得型啲！」



只得一粒寶貝女，黃日華當然希望女兒嫁得好，但芷晴指父親從未給予壓力：「每次我帶男友一齊食飯，佢都唔會講好多嘢，只會唔出聲望住我哋。（爸爸對你揀男友有意見？）最緊要對方尊重我，其他都冇所謂，我都想搵到一個好似爸爸對媽媽咁好嘅人，但依家係難嘅，好少人咁重視另一半。」



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