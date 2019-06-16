餅店遭淋漆　黃寶欣一頭霧水唔知點追究

歌手黃寶欣、陸家俊、黃翊及何婉盈等到將軍澳電視城錄影由薛家燕、陳敏之主持的節目《流行經典50年》，早前黃寶欣於九龍城開設的餅店遭人淋潑紅油及疑似起漆水，大閘損毀，她表示很難再去追究：「都唔知咩事，睇番CCTV，對方只係一個人，又冇再有咩警告或要求，所以一頭霧水。（之前估計係員工糾紛引起？）都可能，但我覺得未至於去到咁，可能講緊要調去另一間舖，有人唔鍾意，但未至於要咁做，都係等Partner處理，依排我要宣傳演唱會，又要安排個女九月去美國嘅事，真係唔得閒處理，我自己本身都係好人，冇同人結怨，所以唔擔心人身安全。」



講到演唱會準備情況，黃寶欣表示跟一眾歌星很有默契，大家沒有拗撬：「夾歌Rundown都冇咩爭拗，我哋都以大局為重，會互相畀意見，最想係個騷表現到我哋嘅友誼。」她又指開騷時女兒已飛美國，未能即場欣賞，要騷後睇Playback。



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