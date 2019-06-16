宣布做老竇？側田對唔住阿女：冇陪你長大

歌手側田今晚假紅館舉行《側田My Beautiful Curse演唱會2019》尾場，唱到《幸福止痛》前，側田被問到「最後一刻想打給誰？」繼而他手執電話說：「阿女，Daddy對你唔住，冇陪你長大、保護你，但我係一世最愛係你。」



感激畀女友狠飛受重傷



側田獻唱《我不是好人》中段時，他不禁哭起來，要用衫袖抹淚。當唱出《情永落》前，他自爆要多謝第一個飛起他的女友，不然的話他都不會開始作曲：「當時受咗重傷，失去咗瞓身愛人嘅軟件，但容易受傷係福氣，唔使太擔心。」最後側田Encore兩次演唱會正式結束。



老咗睇番好滿足



完成一連兩場紅館騷的側田騷後受訪，他表示好滿足：「籌備咗成年、幻想咗好耐，終於成事！要多謝好多人、好多個腦免費幫手，大家好齊心，要珍惜呢個合作，以後做事都要保持呢種態度。（點樣報答團隊？）在心中就得，我哋唔講錢，個Project出到嚟好就足夠，等我老咗睇番原來我做過呢啲。」



為做老竇自圓其說



講到演唱會期間致電給「阿女」，問到幾時生咗「阿女」以及「她」是否有到現場？側田聞言先飲啖香檳定驚，然後說：「佢有嚟睇，好少帶佢出街，低調啲好，都係唔好講呢啲，我準備好就會公開講。」簡直語出驚人！話畢他解畫謂：「其實嗰Part係一個比喻，劇情嚟，我好認真咁諗呢段深情嘢，但講咗出嚟啲觀眾笑，我一『喂』，佢哋又『喂』，都有畀佢哋塞咗少少，咁我都唔係專業演員，從來都未演過，所以都係一個突破。」



帶棺材走Tour唔方便



隨即他宣傳會舉行3場巡演，目的地為中山、廣州及悉尼，又希望演唱會去到更多地方，問到是否會帶同棺材走Tour？側田表示未必每個國家都接受，或會作出更改：「帶鞦韆去，開心啲。其實一開始因為要瞓棺材，都有收利是，不過自己覺得只係一個藝術嘅表達，所以冇諗唔好意頭嘅嘢。」



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

