東方日報C1：《緊急救援》拉隊撐上海電影節

「第22屆上海國際電影節」昨晚開幕，英皇電影以三套作品晒冷亮相紅地氈，同場還有影后章子怡、舒淇、湯唯及張靜初等，而一班型男彭于晏、胡歌、陳家樂、鹿晗等現身時，現場尖叫聲不斷，炒熱氣氛。



彭于晏執番條命



型男彭于晏（Eddie）於耗資逾8億港元製作的英皇電影《緊急救援》賣命演出，除了昨日撐電影節開幕，前日他還率先聯同劇組及英皇集團主席楊受成出席上海舉行的「啟征滄海」發布會，宣布該片定於2020年大年初一於內地開畫。



席間播放《緊》片最新預告，Eddie提到難忘拍攝一場從直升機吊威吔掉下水的場面，幾乎賠上性命：「我被威吔勾着，卡在水底上不了來，當下我想：『沒關係，應該會有人救我！』但過了幾秒，好像還沒人救我，結果上水時受了傷，導演說：『你休息一下，等一會再拍幾次！』謝謝導演，我先包紮一下，再來！」Eddie因此喝了不少太平洋的海水，林導即笑問味道如何，他說：「鹹鹹的！」



章子怡霸氣胡歌護花



電影節昨晚假上海舉行開幕典禮，眾星章子怡、舒淇、張靜初、湯唯、昆凌、雅曼達施菲、張家輝、彭于晏、關曉彤等傍晚時分陸續踏上紅地氈，子怡先以一襲白色宮廷禮服上陣，與電影《攀登者》拍檔吳京、井柏然等率先登場，盛傳再度懷孕的她身形仍然纖瘦，由於裙襬夠晒「霸氣」，身旁的胡歌及吳京都出手為她整理，盡顯風度。而舒淇及張靜初等都先後兩度出現紅地氈，其中張靜初第一Round現身的Tube Dress造型略為遜色，沒料後來再以白色超Deep V晚裝性感亮相，頓時驚艷全場！而除了女星爭妍鬥麗，王大陸、彭于晏、鹿晗、易烊千璽、張翰等亦非常搶fo，當中以彭于晏最受歡迎，引來歡呼聲叫不停。



英皇集團老闆楊受成率領《緊急救援》、《感動她77次》及《解放了》劇組晒冷現身，以壓軸姿態亮相的《緊》片，導演林超賢、監製梁鳳英、主演彭于晏、王彥霖、辛芷蕾、王雨甜、陳家樂等強勢登場，獲現場給予熱烈喝采聲！片中唯一女將辛芷蕾以黃色晚裝裙現身，但內裏加了一條緊身褲，非常獨特。談到有機會與演員再度合體，陳家樂顯得相當興奮：「今次難得有機會聚吓，彭于晏好忙，拍完套戲即刻開另一部，不過佢好好人，記得我拍《破風》時受傷，佢一直好關心我，到拍《緊》片佢每一日都關心我，對我好似好朋友咁，好開心。好在今次冇受傷，劇組安全裝備做得好好，每日都要搽防火漿，身體受到足夠保護，當猛火撲面時，要克服恐懼感。」



蔡卓妍翹實柏豪造勢



至於穿上桃紅色單肩晚禮服的蔡卓妍（阿Sa），則孖住周柏豪為孭飛的《感》片造勢，期間阿Sa更手翹老拍檔柏豪拍照，引來鎂光燈閃不停。二人繼兩年前《原諒他77次》後，再於同一電影節合體，阿Sa大讚柏豪成熟不少：「上次佢已經演得好好，今次多咗自己想法，有自己創作空間。」提到二人極有默契，阿Sa笑說：「其實我個人幾有彈性，唔只係男演員，同好多女演員都合作愉快，雖然估唔到出來效果係點，但至少過程要好玩，大家開開心心。」柏豪則笑說：「阿Sa個人比較簡單，外表一直保持童顏，我好羨慕！」他又憶述兩年前出席上海電影節時，與衛詩雅因惡劣天氣而航班延誤的難忘遭遇。」



更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：

https://orientaldaily.on.cc/



