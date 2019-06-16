王菀之遭婉拒當應承　吳鎮宇焗再戰舞台劇

藝人吳鎮宇與王菀之（Ivana）最近合作演出百老匯愛情音樂喜劇《First Date》，Ivana作為鎮宇嘅小影迷，當時鼓起好大勇氣先至敢邀請對方參演：「我真係好驚，錄咗幾段錄音再問朋友意見，聽下邊段態度最尊敬先Send！」不過兩人最終能合作全靠一個「美麗的誤會」，鎮宇直言：「其實當時以為我哋個Common friend做導演，後來發現係菀之一手包辦，我都呆一呆。但我之前講過唔想再做舞台劇，亦有婉轉拒絕過菀之，但係佢會錯意，最後將錯就錯就決定挑戰吓自己！」



然而「一不做，二不休」，不善於唱歌嘅鎮宇為舞台劇爆發小宇宙：「做演員就有動力push自己去學新技能，我之前畀錢去學音樂。我喺公開場合唱歌都唔會怕醜，之前做過演唱會嘉賓，喺台上完全唔啱beat，當正自己係張國榮。」



舞台劇講述兩人素未謀面第一次約會，當講到佢哋對另一半嘅第一印象時，Ivana突然低頭陰陰嘴笑：「我好記得佢（老公蘇卓航）四個鐘頭都冇望過我，唔係望枱就望地下。佢係比較怕醜嘅人，同我講嘢時個眼神都唔望我，所以第一印象好深刻。」鎮宇聞言即笑指Ivana兩公婆係相親認識，並回想與老婆王麗萍嘅第一次見面：「以為佢係圈外人，原來佢之前都係做呢行。我喺個有音樂嘅地方，見過佢幾次面咪開始傾吓偈。」



王菀之

化妝： Janice Tao@Zing make up school



吳鎮宇

化妝： Kargo Leung

髮型：Joe Kwong



場地：荃灣南豐紗廠



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