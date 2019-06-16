悲慘童年！胡美儀擊敗抑鬱症教人尋快樂

近年出書及成立心理工作室的藝人胡美儀，應機構邀請開Talk分享自己轉型成心理輔導導師的經過及教長者快樂的竅門。曾患上抑鬱症的胡美儀坦言這個病症是她修讀心理學的原因。



結婚前夕毛俊輝發現患癌



她自小就被父母遺棄，在不同的寄養家庭長大，從小就懂得看別人的眉頭眼額，自言訓練班都不用讀，因為從小就識做戲，童年的經歷令她內心沒有自信更時時懷疑自己的價值。到中二那年，因為養母經濟拮据只好輟學做車衣女工幫補家計，20歲那年與前夫結婚並誕下女兒，可惜因為不懂與人相處最終離婚。及至遇上戲劇大師毛俊輝，但在結婚前夕毛俊輝發現患癌，胡美儀推遲婚禮，悉心照顧毛俊輝對抗癌魔，幸好最後擊敗癌魔康復，2004年二人在美國註冊結婚。



雖然擁有美滿的婚姻但胡美儀仍然不快樂，親生母親的離世令她得了抑鬱症，接受了心理輔導的她才逐漸解開心結重拾快樂，她更決定進修心理輔導學用自身經歷去幫助他人。她說：「心理治療其實只是保健的一種，將心事說出來已經是一種治療。長者因為各種原因，普遍不會把心事告訴他人，而是選擇屈在內心。我覺得所謂『三歲定八十』的說法是不對的，只要常持正念，思想就會慢慢由負面變得積極起來。」



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