GOT7首爾開騷　粉絲拋豬蹄畀王嘉爾

韓團GOT7一連兩晚在首爾KSPO巨蛋舉行的兩場演唱會「GOT7 2019 WORLD TOUR KEEP SPINNING」於昨晚開鑼，為世界巡唱揭開序幕。近年活躍於內地綜藝節目的香港成員王嘉爾（Jackson）昨晚演出期間，行近觀眾席時，有粉絲向他拋出巨大豬蹄，王嘉爾接過後，一臉疑惑地研究到底是甚麼，他將豬蹄放在手上轉圈，又將它放在地上細看，之後再拿起豬蹄，仍顯得一臉迷茫，並靠向粉絲問對方這是甚麼，當他知道後，便拍一拍自己的大腿，還作狀咬了一口，之後緊抱豬蹄在台上走來走去，十分爆笑！



泰籍成員Bam Bam在尾聲時發表感想，表示因為有粉絲的支持，今天才可以在如此大的場館開騷，雖然之前一直聽到有人說GOT7在海外比在韓國更有人氣，但今日見到全場爆滿，令他深信GOT7在韓國的人氣不遜海外，令他更有自信。而GOT7圓滿結束首場巡唱後，成員Mark在官方社交網上傳大合照，並留言說：「從練習室開始到現在體育館開騷，奔向相同夢想的我們，希望與粉絲們繼續攜手向夢想進發。」

