【爸爸節】梁家輝愛太太　阿女學會如何愛

影帝梁家輝有一對可愛孖女穎晨(Chloe)和梁靜禧(Nikkie),今日係父親節,大孖Chloe一如以往上載多張與爸爸的童年及依家嘅合照,然後留言話:「Happy fathers day daddy! Thank you for being such a cool and fun dad! Thank you for being our bestfriend and thank you for showing us how to love and not to be afraid to show it (the way you love mammy)(又Cool又有趣的爸爸,父親節快樂,多謝你成為我們的好朋友,展示我們如何及不害怕去愛,就像你愛媽媽一樣」。阿女咁樣講,全因為梁家輝對老婆江嘉年咁多年都係一條心,身教令兩個女都學會如何去愛。



