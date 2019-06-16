懶理詹秉熙離婚　顏仟汶終極目標：我想生BB

藝人顏仟汶與詹秉熙近年過從甚密，更傳出詹秉熙與太太搞離婚，早前顏仟汶表示被詹太電話騷擾，其後發聲明與詹秉熙絕交，昨晚詹太表示已決定離婚，繼續鬧爆顏仟汶是第三者。

顏仟汶今日到深水埗出席活動，表示發聲明後已跟兩人沒有聯絡，自己從新聞得知兩人離婚，對於被鬧搶人老公，她說：「我單身，冇同任何人一齊。（覺得無辜？）做呢行冇辦法，食得鹹魚抵得渴，澄清唔到咁多。（有冇怪詹秉熙處理得唔好？）我出聲明之後已經放低晒，誰對誰錯唔重要。（怕唔怕事件影響形象？）社會好多時會放大負面嘢，我都係嗰句，大家睇落去囉！（詹秉熙依家離婚，有冇得做番朋友？）唔關事，做朋友都有底線。」



她承認向來跟男性友人玩得很癲，自己性格「比男人更男人」，所有人都叫她兄弟，問之後會否收斂熱情？她說：「好多男性朋友都結咗婚啦，個別例子唔想講，係定唔係將來會睇到。」問現在有否追求者？她直言現時是空白期，希望工作為先：「我咁嘅年紀，做嘢先最實際，以前就係太不切實際，依家想追番自己生活。（有咩目標？）其實我想生BB，但呢個階段應該冇乜可能。」





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