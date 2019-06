「臉紅的思春期」九展開騷　拋心形波冧港迷

韓國二人女子組合「臉紅的思春期」昨晚假九龍灣國際展貿中心匯星舉行演唱會,是她們相隔近一年半在香港開騷,二人在晚上8點15分左右現身,以《Picnic》及《Tell Me You Love Me》揭開序幕,其後二人就用廣東話跟粉絲打招呼:「大家好,我哋係臉紅的思春期!」



主音安智煐指已隔了年半沒與港迷見面,非常掛住大家,之後再唱出《Mean》、《You(=I)》及《Travel》等多首歌曲,安智煐對觀眾全程跟住唱感到很好奇:「點解你哋會識晒我哋啲歌?」​而她們又翻唱Ariana Grande的《thank u, next》,當唱到《Bom》一曲時,安智煐與禹智潤就走落台同粉絲近距離見面,更向觀眾席拋送心心形狀的波波,而全場粉絲就舉起寫上「臉紅的思春期和春天」的手幅,安智煐落台借了粉絲的手幅來看,大表感動。



而在Encore環節,安智煐與禹智潤就與粉絲影大合照,更接受粉絲即場點唱,唱出《Chocolate》及《X Song》,而最後便唱出《Hard To Love》為約兩小時的演唱會作結。