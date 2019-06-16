歐陽震華預告同群姐有親熱戲：要打格仔

藝人歐陽震華（Bobby）、劉丹、單立文、呂慧儀、湯盈盈、許家傑、林淑敏及張景淳等到九龍灣出席《愛·回家之開心速遞》宣傳活動，Bobby與劇中愛慕他的「群姐」許詩敏合照時引起哄動，兩人手牽手作狀啜咀，相當搞笑！Bobby客串的兩集將於本月24及25日播出，問是否玩夠？他笑說：「佢哋兩年都冇試過拍天光，我第一日就搞到佢哋係，第二日就冒住黃雨去飛鵝山發射站，同群姐、李楓一齊行山，加埋千歲宴，斜坡成45度啲，泥又滑潺潺，好驚佢哋整親。（再拍？）睇公司安排。」



親熱戲要打格仔



問今次跟群姐有否親熱戲？Bobby笑言唔少得：「係情侶嗰隻，都佩服編劇組設計我哋呢Pair，睇出嚟唔核突，我哋成日情深款款對望嗒晒糖咁，當然唔係現實，係穿越時空，有兩個古代、一個民初、一個現代，古代係祝枝山同花魁，仲有梁山泊與祝英台，民初就係《色，戒》 梁朝偉、湯唯嘅角色，佢好似叫湯碗。（有冇好似電影度露咁多？）哈哈！《色，戒》幾多咪露幾多囉！到時大家睇吓有冇驚喜，聽聞要打馬賽克！（係咪從影最大膽一次？）我哋好純真㗎！」



活動尾聲，大會送上的宣傳牌寫錯歐陽「震」華做「振」，Bobby打圓場說：「同音就得啦！」其後大合照時以手按着錯字。



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