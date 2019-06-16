抽水港男又辣火頭　揭楊明私訊爆粗反被插

早前爆出黃心穎和許志安偷食事件，落選港男梁裕恆（Flow）即連日在社交網發文力撐黃心穎，聲稱要為對方討公道，即被網民狂批他抽水博上位。被網民指為「新一代抽水王」的Flow，再度出撃發功，網晒多張WhatsApp群組對話截圖，內容關於近日因修訂《逃犯條例》引發的示威，當中一位簡稱為「M.Y」的群組成員說：「佢老味成班癲X咗。」Flow網上發千字文指「大明星M.Y」言論過份，事後更指對方是無綫小生楊明。



Flow把私人群組內容曝光，即令不少網友指他再抽水博見報，以及侵犯私隱，更指截圖內容不連貫，懷疑有人斷章取義。楊明回覆東網說：「冇咩回應，佢想見報佢成功咗啦，呢啲斷章取義嘅嘢，唔使評論啦。」至於楊明女友莊思明則在社交網上載吸濕器圖片明寸Flow，她留言：「近期係雨季成日落大雨，好多水要抽，小心浸死自己，各位要小心。」



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。