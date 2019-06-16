張智霖吸金勁賺千萬　明年自資搞巡唱

不論天王天后還是樂壇新人，目標都是踏上紅館舞台，「男神」張智霖（Chilam）亦不例外，分別於2011年及2014年在紅館舉行過五場演唱會，反應不俗，不少主辦商過去幾年都想為他開騷，因Chilam自我要求高，加上要拍戲未能兩邊兼顧，所以，去年底紅館有期給他都拒絕要，令渴望在紅館開騷的歌手勁葡萄！



搵贊助易如反掌



當時Chilam表示待自己有期就會即刻入紙，果然「說到做到」，更成功爭得明年4月紅館檔期，據知今次是他自己一手一腳入紙申請，更自任投資者，因他一向人氣勁、形象好，單是廣告代言由護膚品、健康食品、家居用品到財務投資，每年廣告酬勞已過千萬元，他開騷搵贊助，絕對冇難度！加上8月他與老闆蕭定一的經理人公司約滿，很大機會不續約，回復自由身專心籌備明年個唱！



內地走一圈好執



Chilam近年在內地亦很吃得開，電影、劇集，還有和太太袁詠儀夫妻檔拍攝真人騷，所以繼紅館個唱這個大Project後，就瞄準世界巡唱，計劃到上海、廣州、深圳、澳門及馬來西亞等站，預計今次巡唱進帳千萬。據知，Chilam首次搞個唱事前有向一班紅館開騷常客、好友如郭富城、蔡一智等取經，為明年演唱會做最佳準備。