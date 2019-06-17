《愛．回家》螢幕情侶入晒屋

處境劇《愛．回家之開心速遞》回響甚大，連帶劇中不少CP（情侶）大受歡迎，戲裏戲外皆被認定是一對，關係漸漸變得疑幻似真！



呂慧儀、張景淳



與「龔燁」張景淳譜「龔水戀」的「熊若水」呂慧儀， 今年3月宣布離婚，當時經常被追訪家事，作為拍檔的張景淳不僅傳短訊叫對方堅強，又細心指對方想靜一靜，獲網民讚是暖男，更希望兩人現實也成為一對。



蘇韻姿、阮政峰



「池子孝」阮政峰與「紅衫魚」蘇韻姿這對CP大受觀眾，私底下阮政峰與蘇韻姿經常網晒合照，早前兩人更大跳大熱愛的手勢舞，雙手組成心形外，他跳跳吓更突然偷吻女方面頰，但蘇韻姿表現自若，難怪被指戲假真做。



林凱恩、周嘉洛



「金城安」周嘉洛跟「Bonnie」林凱恩亦常在社交網互動，更被網民稱讚外形合襯，月前「池美麗」疑介入兩人「戀情」，網民已反應極大，更表示要罷看劇集，足見兩人情侶形象深入民心！



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