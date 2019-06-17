東方日報C1：「細龍太」陳偉琪密會人夫鄭世豪

有婦之夫鄭世豪，日前被發現與「咪神」拍檔陳偉琪私會食飯，全程密密傾，飯後更同車離開，關係非一般！兩人在《愛．回家》搞笑夫妻形象入晒屋，私下又常在社交平台攬實放閃晒恩愛，她甚至以「老公」稱呼對方！



近期憑《愛．回家之開心速遞》搞笑騎呢夫妻形象出位的「細龍生」鄭世豪與「細龍太」陳偉琪（Vicky），經常要為劇集密密開工，結婚五年多的鄭世豪見對方多過見老婆，感情可謂一日千里！熱情的Vicky又在社交平台以「老公」稱呼鄭世豪，還上載相擁照放閃，以為這對螢幕夫妻只是太過投入角色，但原來連私下都有密會！



這對疑似戲假情真的「細龍生」與「細龍太」，日前被發現到尖沙咀私會食飯，當日鄭世豪先抵達餐廳等候，未幾便見穿上背心長裙的Vicky靚靚到場，坐下後開始密密傾，鄭世豪還傾到手舞足蹈，Vicky則邊聽邊甜笑！傾至尾聲，兩人互相拍照，你影我、我影你，看似相當甜蜜！食飽飽後，他倆一起行去停車場取車，期間被不少途人認出，向「細龍生」及「細龍太」打招呼，有清潔姐姐更猶如見到朋友一樣，走到兩人身邊談天，足證形象相當入屋。抵達停車場後，Vicky做「柴可夫」載鄭世豪一起離開，明顯有下文。



見埋阿媽 叫定「外母」



事後，記者致電兩人求證，問到是否拍劇撻着？他倆齊聲否認，已婚的鄭世豪笑說：「我同佢冇可能啦！我好愛我老婆㗎！嗰日係因為我哋有Job要一齊做，所以約食飯傾吓啲細節。」Vicky亦笑說：「我同佢太太見過㗎喇！我哋第一次拍咀戲嗰日，佢太太嚟咗，佢哋好恩愛㗎。」鄭世豪雖心有所屬，但對Vicky這位「太太」依然有讚無彈：「佢好開朗、好Nice，拍戲又好用心，我啲朋友依家見到我，猛問我幾時可以見到『細龍太』。我同佢都喜歡打籃球，約咗兩年最近終於約到，我班朋友不知幾開心。」Vicky則指鄭世豪似「大哥哥」愛照顧別人，亦很識氹老人家：「記得有一次，我媽咪嚟接我收工，我車埋蘇恩慈同佢過海，佢第一句叫我媽咪做外母，媽咪都覺得佢個人幾搞笑。」兩人還因搞笑夫妻形象入晒屋，開始以「情侶檔」接Job搵真銀。



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