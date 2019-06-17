抱女轉圈搞到腳軟　男團C.T.O拍MV險內訌

台灣「最躁男團」C.T.O變身「最暖男友」，日前推出單曲《LOVE YOU》，更赴韓國拍攝MV，以青春浪漫電影《初戀中的那些小事》作為影像主題，導演安排3位女主角，考驗C.T.O團員們熱戀和分手的演技，一開始收到劇本，負責和女主角演出分手劇情的團員梓寧、振緯和梓鑫忍不住羨慕薛恩、仕偉、宇慶3位可以與女主角談戀愛。



MV中負責熱戀組的薛恩，在櫻花盛開的繽紛花園，像是從漫畫裏走出來的花美男，和女主角在浪漫的藍色系房子前談情說愛及抱抱，臉紅心跳的他害羞說：「腦袋一片空白，只知道女主角的頭髮很香。」笑容無敵可愛的仕偉和女主角在草地約會、玩自拍，導演安排他背着女主角轉圈，沒想到抱起女主角才轉三圈，就忍不住腳軟了，被嘲是女主角要保護他！女主角還不好意思地問是不是自己太肥了，讓仕偉害羞地臉紅不已！



而宇慶最讓眾人羨慕又嫉妒，因為他獲安排與女主角有最多對手戲，大家都只拍攝10多分鐘，宇慶一拍就是半小時，更有親熱戲的鼻子互磨，其他團員忍不住圍剿他大喊：「太不公平啦！」而被分配到「失戀陣線」的梓鑫、振緯及梓寧就得個恨字，6人會否為心儀的女孩爭風吃醋，他們信心堅定表示不會，因為彼此喜歡的類型大不同！



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