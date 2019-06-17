周家怡冰島追極光　橫風橫雨搵秘景

藝人周家怡早前與友人到冰島遊玩，12日的旅程，三分一時間都落雨，經常全身濕透，但依然無損她「豪歎」美景的心情，穿過瀑布、行勻博物館，少點體力也不行，不過，能夠見到近在咫尺的北極光，令家怡大呼不枉此行，並希望大家一起保護地球，力保自然美景！



平原內暗藏瀑布



冰島之行頭四日，天天落雨，每日都由頭濕到腳，天氣很難預測。去到Skaftafell Glacier冰川，烈風可以吹郁一個人，試過有旅客自駕遊，一落車連車門都吹甩，真是少點力量都好難企穩。



家怡表示：「到Reynisfjara Beach黑沙灘情況都一樣，亦係橫風橫雨，成日都冇乾身過，去到Seljalandsfoss時，感覺都幾特別，因為我哋明明去到一個平原，完全預計唔到會有瀑布，但行咗一段時間，終於見到，仲可以行入去個瀑布入面，當然成個過程要有一定體力，但係能夠見到咁多特色嘅美景，真係大開眼界！」



龍蝦湯一試難忘



去到冰島，當然要追蹤北極光，但不是個個都能夠幸運地見到這種絕色美景，家怡自言今次非常好運：「我哋去到Akureyri時，終於見到北極光，真係好好彩，因為始終有光害。我哋揸車行咗十分鐘左右，去到一個較黑嘅地方，享受美景，呢個真係整個行程最重要嘅一環，個景靚到不能用筆墨來形容。」



除了美景，當然也有美食，家怡嘗到一個超級美味的龍蝦湯，令她一試難忘：「呢個龍蝦湯，真係全世界最好飲，佢唔係Creamy嗰啲，係稀稀哋嘅，但非常鮮甜！」



冰川暖化隨時消失



今次之行，家怡除睇美景外，亦有去參觀博物館，當中提及冰川受到氣候暖化的威脅，隨時會全部溶化，令不少人為之動容：「博物館由1800年開始，展示冰川每十年嘅轉變，近呢十年冰川溶得好快，一路睇落去，好多人都會睇到喊，成個大自然不斷咁保護緊我哋，但人類就不斷做一啲傷害大自然嘅嘢，破瓌地球，令到氣候暖化，再咁落去，冰川都好快會溶晒，唔少人睇完呢個展覽都會掛牌留言，大部分人都係寫拯救地球或者希望地球健康！呢個亦係好多人嘅心願。」



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