被網民寸態度差！泰妍Sad爆患抑鬱症

韓團少女時代隊長泰妍唔止樣靚身材正，平時好活潑嘅佢，經常喺社交網同粉絲互動，但係尋晚（16日）佢叫粉絲問佢問題嗰陣，佢就一反常態，只係不斷答「沒有」，而有網友問佢最近過得好嗎？佢就答：「過得不好。」睇嚟好似有啲唔開心咁喎！佢仲好罕有回答咗多個負面題問，例如，幾時要退團、過咗30歲請懂事等，佢都一一回答「沒有，我要努力生活」、「不管是30歲還是40歲都一樣」。



其中一題，有網民發現泰妍心情不好，竟然仲寸佢態度差，反問泰妍：「係咪有躁鬱症？」估唔到泰妍好Sad咁話：「我現在為抑鬱症所苦，努力接受藥物治療，為了治愈正在努力中，不管是抑鬱症或躁鬱症，不要以嫌棄的態度，或者是像某人的話糟糕看待，大家都是生病的患者。」睇嚟佢近日陷入低潮，連正在經營的網上頻道都可能無限延期停止更新。



好在有唔少網友都留言安慰泰妍，仲有個感同身受嘅網友話：「我也正在治療抑鬱症，一起克服吧，為你加油。」希望泰妍可以早日恢復健康啦！



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