群星慶祝父親節　湯漢斯兒子亂認米高基頓為父？

昨日係父親節，一眾荷里活名人紅星均於社交網貼相留言祝賀父親。其中奧斯卡金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）的影星兒子哥連漢斯（Colin Hanks）就「玩嘢」竟然認男星米高基頓（Michael Keaton）為父！



哥連昨日於Instagram（Ig）上載米高於舊作《打工好漢》（Gung Ho）的劇照，並留言說：「父親節快樂，向出面所有父親送上祝福，尤其係我老竇。佢係一個好人好典範。佢帶領所有手足每個月整15,000架車。做得好呀，老竇！」米高在《打》片中飾演美國車廠工人。而湯漢斯昨日就因為出席其配音的動畫《反斗奇兵4》（Toy Story 4）的英國首映而未能同家人慶祝父親節。



除了哥連之外，新婚嘉芙蓮舒華辛力加（Katherine Schwarzenegger）、姬赫遜（Kate Hudson）、「碧咸嫂」Victoria、珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）、Caitlyn Jenner以及Nick Jonas等都有於社交網貼相留言祝父親及另一半父親節快樂。

