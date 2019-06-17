當兵期間放假123日　任時完被懷疑享特權

韓國男團帝國之子出身、曾拍韓劇《未生》的30歲男星任時完今年3月27日退伍，而他第一部復出作是OCN新劇《他人是地獄》，不少劇迷都對他的新作大表期待，不過今日就有韓媒報道指，他在服役的20個月期間，曾休假123日，比一般軍人多2.08倍，故懷疑他是在軍中得到優待。



報道指任時務在服役期間，曾獲得28日年假、18日褒賞休假、51日慰勞休假、14日補償休假及用作治療用途的請求休假等共123日假期。對於疑在軍中享有特權，任時完所屬事務所就回應指：「雖然比一般軍人獲得更多假期是事實，但這是在軍隊裏許可的範圍，與特權無關。」



事務所指任時完在2017年7月11日進入京畿道楊州的新兵教育隊接受5星期基礎軍事訓練後，因為取得高分數而成為助教，而他在入伍後兩個月便已在射擊、體力及戰鬥技術等方面取得優秀的成績，獲選為特級戰士，努力及誠實地履行兵役，而任時完在服役期間的123日假期是包括定期休假、治療傷勢的病假、以及參加平昌冬季奧運與軍人之日等活動而得到的補償休假，而並非報道指的獲得優待。