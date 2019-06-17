男fans睇《復仇者4》125次已申請打入健力士

有種東西叫「堅持」，雖然漫威（Marvel）超級英雄電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）上映至今已接近兩個月，但有位美國佛羅里達州的男fans Agustin Alanis足足睇咗套戲125次！而佢已提交健力士世界紀錄大全，希望打破「入戲院睇同一部電影最多次數」的世界紀錄，目前紀錄保持者係去年北卡羅維納州一名男子Anthony Mitchell，佢共睇咗《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers：Infinity War）103次。



向Anthony挑機的Agustin表示睇見《復仇者4》票房破盡各種紀錄，就想自己都破番個紀錄。雖然有望創紀錄，但佢仲話未夠喉仍會繼續入去睇《復仇者4》。佢受訪時表示《復仇者4》開畫的首周末已睇咗5次，之後就每日幫襯戲院1至兩次，周末就會每日去兩至三次，而且每次都會po上網紀錄一下。有朋友質疑過佢睇咁多次在戲院有冇瞓覺？佢就強調每次都有睇晒，而佢仍好喜愛套戲。佢仲話如果撞正戲院得佢一個嘅話，佢更會跟住對白大聲讀出嚟。絕對係百分百狂迷！套戲片長181分鐘，有網民就幫手計算，佢睇125次即用咗人生中377小時！

