楊賢碩涉隱瞞犯罪　警方將徹查B.I涉毒案

韓國男團Big Bang前成員勝利經營的夜店Burning Sun今年爆出醜聞，而勝利亦因涉嫌為海外投資客安排性接待、挪用公款及違反食品衛生條例等而被立案調查，YG的總製作人楊賢碩後來亦捲入安排性接待疑雲，而YG旗下男團iKON前隊長B.I就爆出曾於2016年涉吸食大麻及購買迷幻藥LSD，但卻沒有被傳召調查，當時向他提供毒品及與他一起吸毒的前女練習生韓瑞希本月初向韓國國民權益委員會舉報，懷疑YG與警方勾結，促請有關方面徹查，而楊賢碩在被爆醜聞後已辭去YG所有職務。



而KBS電視台昨晚報道指，負責調查韓瑞希涉毒案件的京畿道龍仁東部警署於2016年8月31日向檢察呈上B.I涉嫌吸毒的調查報告書，但檢方並沒有對涉嫌購買毒品B.I及核心證人韓瑞希作出跟進。而韓國警察廳長閔鉀龍今日在記者會上表示，已成立專案小組，從案件的原點再開始調查，他指在調查Burning Sun案件時得到教訓，會調查所有有可能引起問題的地方，對於國民提出的可疑點，他們會徹底調查，對於會否傳召楊賢碩調查，閔鉀龍就表示：「不能向大家透露具體的內容。」



有法律界人士指，若楊賢碩確實是曾為了隱瞞B.I的罪行而利誘或威脅韓瑞希，教唆犯人隱匿罪便可成立，最高刑罰是監禁3年及罰款500萬韓圜，而韓瑞希亦會因犯人隱匿罪而被判刑。



另外，有指舉報YG的韓瑞希曾是YG旗下練習生，而YG今日就發表官方聲明，指韓瑞希並非YG出身。