《白色強人》劇透：逸滔被封刀唐明挺身反對

第六集(06/17)

唐明（馬國明飾）、逸滔（郭晉安飾）正面對高風險手術，唐明主動請教逸滔意見，二人互相欣賞。逸滔臨時改變手術方案，為傷人疑兇王志強帶來嚴重後遺症。仲學（姜大偉飾）質問靄寧（張曦雯飾）是否有人失職，她勸父親勿忽視逸滔的專業。秉光（韋家雄飾）於手術期間接聽電話，病人情況突變，懷德（何廣沛飾）憑經驗與書婷（馮盈盈飾）合力拆解危機，秉光及後盼懷德隱瞞真相。唐明、洛雯（李佳芯飾）要在限時內完成小敏的複雜手術，惟關鍵時刻，情況出現異常……志強終不治，家屬疑受人唆擺追究責任。唐明向仲學重申無意被拉進權力遊戲。



第七集(06/18)

立法會議員吳榮業陪同志強家屬向逸滔追討賠償，威脅逸滔放棄下屆明成北院長之位，換取家屬不再追究。逸滔絕不妥協，着康橋（朱智賢飾）製造不利家屬的輿論。社團頭目吞食大量可卡因引致冠心病發作，蘇怡（唐詩詠飾）得唐明鼓勵，順利克服難關，並想起二人的往事，洛雯亦對唐明好感日增。一名患有腦腫瘤的婆婆失蹤，逸滔、靄寧、學祈（黃嘉樂飾）分頭尋找，逸滔安慰婆婆，方知她拒絕動手術的原因……仲學無故在車上暈倒，幸得路過的蘇怡、洛雯急救，仲學卻刻意隱瞞病情。



第八集(06/19)

醫發局對逸滔展開內部聆訊，逸滔毋須為志強之死負責，家屬及後亦放棄索償。仲學患有肺癌，私下詢問唐明意見。明成北高層權鬥白熱化，仲學以醫院聲譽受損為由，勒令逸滔無限期封刀。唐明挺身反對，並請仲學維護醫生尊嚴……學祈、靄寧擔心逸滔去向，逸滔誓要將仲學拉下馬。有女子從高處墮下重傷，蘇怡懷疑她曾被性侵犯。女子胃部及後發現斷指，恰巧湛琛亦對一名因工斷指送院的病人起疑。仲學病情惡化，唐明決定私下為他動手術……



第九集(06/20)

唐明私下為仲學施手術，可惜在切除腫瘤時，發現癌細胞已擴散至脊椎，被迫終止手術。眾人深知需要逸滔出手幫忙，仲學方有更大存活率。靄寧力勸父親放下醫改成見，可惜仲學一意孤行，拒絕讓逸滔作主刀。逸滔向唐明坦然知道仲學現況，唐明邀請逸滔參與聯合手術，逸滔提出唯一條件。唐明暗中聯絡銘章，更向明成北管理層公開仲學病情。銘章施壓要與仲學提前解約，仲學知道騎虎難下，手術前要求以明成北院長身份，作最後一次講話。



第十集(06/21)

仲學手術前託付榮業，要他再拉攏唐明與逸滔爭奪明成北院長之位；榮業亦提醒唐明認清逸滔爭權的目的，唐明為此深思。靄寧憂心仲學情況而不在狀態，逸滔決定由學祈接任副刀。仲學手術後出現迸發症昏迷不醒，逸滔反覆思量手術程序細節，以求找出端倪。唐明懷疑逸滔假公濟私，藉故向洛雯了解逸滔的為人，洛雯卻堅信逸滔的專業。海生於逸滔往醫發局會議前，暗中與他會面……另邊廂，急症室因儀器不足，令一名低溫症病人失救致死。



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