IZ*ONE被私生飯騷擾　事務所呼籲粉絲克制

去年憑韓國選秀節目《Produce 48》出道的限定女團IZ*ONE最近受私生飯（侵害私生活的狂迷）困擾，所屬事務所今日發聲明，指有粉絲在機場範圍內近距離拍攝成員、嘗試和成員有身體接觸或芍話、向工作人員爆粗及強行向藝人遞上禮物，亦有粉絲在IZ*ONE的宿舍或酒店地地方徘徊，跟蹤成員，亦有人到警衛室詢問IZ*ONE的宿舍地址，並在宿舍或酒店等地方偷拍照片或影片，事務所呼籲大家停止侵害IZ*ONE私生活的行為。



另外，選秀節目《Produce X 101》（PDX101）正在熱播，繼早前Brand New Music事務所指旗下練習生遭私生飯侵害私生活後，Starship事務所今日亦發聲明呼籲粉絲克制，Starship指最近有粉絲到事務所、宿舍、髮型屋及學校等地方嘗試與練習生見面，侵害練習生的安全和私生活，希望大家支持和愛他們之餘，亦可為了他們的安全和私生活而合作。《PDX101》昨日進行新一集錄影，網上流傳大批私生飯聚集在Starship專用髮型屋門外的照片及短片，只見大批粉絲在五名練習生步出之後強行湧上前，情況混亂。

