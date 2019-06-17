梁雨恩做全職飛鏢手　唔會重返娛樂圈

現為全職飛鏢運動員的前歌手梁雨恩（Cathy），4月尾以港隊身份前往馬來西亞出戰軟式飛鏢世界盃，最終勇奪冠軍寶座為港爭光，同時Cathy更獲頒全場最有價值鏢手獎，簡直雙喜臨門！



而好消息浪接浪，正身處法國小鎮La Rochelle的Cathy剛完成另一個世界性飛鏢賽事「THE WORLD」法國站，榮獲「Top Ladies」大獎，她難掩興奮說是首個獲獎的香港女鏢手︰「攞到獎好開心，係一個突破！好多謝飛鏢贊助商，一直支持我去打比賽，希望之後再努力，可以幫香港、自己贏多啲嘅獎，喺飛鏢界行遠啲。呢個比賽係打電子飛鏢，成績係要同埋男選手一齊計，『Top Ladies』就係為咗獎勵當日賽事成績最好嘅女選手，最特別嘅我係打倒第一名排位而入淘汰賽，今站嘅冠、亞、季軍都係男子得到，女子好難攞到名次，簡直係越級挑戰！因為同埋男子一齊打，佢哋嘅水平係高好多，我哋行到一步就已經好叻。（點獎勵自己？）會去巴黎血拼，買對耳環獎勵自己。」



轉做全職鏢手兩年的她，坦言「捨棄」歌手身份過程不容易︰「覺得自己有第二條路可以行都好幸福。（之前合約糾紛有何進展？）未收到進一步消息，但就應該唔會返娛樂圈，唱歌只限唱福音歌，同基督教宣傳活動，或者係業餘玩吓，諗起做歌手都怕怕，做鏢手比較能夠做番自己多啲。」