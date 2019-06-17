貝安琪囝囝表演欲強！拍廣告唔使NG一Take過

名模貝安琪（Ankie）早前與加拿大籍老公Simon Van Damme及2歲多的囝囝Sebastian一家遠赴瑞士拍廣告，開心表示今次拍攝寓工作於娛樂，她說：「嗰度好靚，好舒服，空氣又好，我哋一家都好鍾意，諗住暑假再過去玩。（一家三口拍攝酬勞係咪好可觀？）都好唔錯，去咗四日，拍攝咗兩日，今次係去拍當地一間酒店嘅廣告。（老公同囝囝係咪第一次上鏡？）老公細個時都有拍過戲，囝囝半歲時都拍過玩具廣告，但嗰時佢乜都未識，依家大個咗，識講好多嘢，又表情多多。（佢有冇扭計？）冇喎，拍攝時完全冇NG過，表現好過我同老公。」



問到此行有沒有趣事？她即大讚囝囝有表演天份，氹得工作團隊很開心，說：「有日我哋去教堂拍攝，佢見門口有支掃把，就攞起佢喺度掃地，而且全程都好乖，團隊覺得佢好得意，都好鍾意佢。（有冇諗住畀囝囝拍戲？）拍廣告輕鬆容易啲，拍戲係另一樣嘢，到時再睇吓點。」



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