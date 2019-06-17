13小時長途機！吳若希爆飛行恐懼症

歌手吳若希（Jinny）和拍劇時撞傷頭部的胡鴻鈞（Hubert）日前搭13小時長途機到美國洛杉磯舉行演唱會，在機上遇上氣流時，她疑出現「飛行恐懼症」症狀，身在美國的她接受長途電話訪問時：「會好驚，好緊張，有時仲會抖唔到氣咁，好在有Hubert同我傾偈分散我注意力，真係論盡囉，其實只要被困喺同一個空間度我就會咁。」又說未嫁前經常照顧別人，但婚後因深得老公寵愛而變成「弱妻」：「可能老公照顧得我太好，搞到我照顧人嘅能力愈嚟愈低。」



掛住個女多啲



Jinny在美國期間，曾在社交網上「千里尋夫」，問到是否很掛念老公？她說：「其實我係搵老公再畀個電話個女，我掛住個女多啲，因為時差問題，我喺美國時只可以喺我瞓醒同臨醒時先就到囡囡嘅時間。」至於此次美國演唱會，她表示唱得好開心，因為好多人讚她靚女。



唔心急開騷



Hubert則表示不知Jinny怕氣流，所以在機上用了一小時時間來安撫她，又說此行難得和支持他多年的美國Fans見面。問可試過像梁漢文一樣被Fans搣屁股？他反問：「又冇喎，係咪要檢討吓。」回港後，他會繼續休息。有傳因他被星夢「雪藏」，所以其8月演唱會的檔期由師妹菊梓喬（Hana）頂上，他說：「其實同公司一直都有傾過開演唱會，但未有落實日期，所以Hana同我嘅演唱會係兩回事，開騷係每個歌手嘅夢想，我都戥佢開心，自己去年12月喺會展都開過騷，所以都唔心急再開，等我儲多啲歌先，如時間許可都會捧Hana場嘅。」



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



