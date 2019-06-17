秦嵐擺「阿姐」款　激走導演？

37歲內地女星秦嵐入行20年，去年憑《延禧攻略》「富察皇后」一角人氣反彈，再度成為搶手貨。最近，她忙為新劇《怪你過分美麗》開工，但被媒體在片場拍得疑似跟導演爭執，似乎擺「阿姐」款！



有傳當時尚未正式開拍，但秦嵐只顧造型的態度惹導演不滿，並拿着劇本走到她面前，見他滔滔不絕愈講愈激動，更指手劃腳加強語氣。秦嵐亦有回應幾句，但對方顯得相當不悅，多次翻開劇本跟秦嵐講戲，惟身為老戲骨的她對導演說教感到不耐煩，一副心不在焉的樣子，一直在撩頭髮及整理衣服。



解釋只係戲中戲



嬲爆的導演隨後一手推開身旁的男工作人員，頭也不回憤然離開。雖然直擊導演發火，但秦嵐沒有太大反應，望了幾眼劇本後便跟助理返房車休息，期間見她一臉嚴肅皺晒眉，似乎為此事耿耿於懷。



事件發生後，秦嵐被質疑「升呢」後耍大牌，但工作人員否認，解釋只是戲中的一個橋段：「反光板、話筒都在，攝像機也在錄，『發怒的導演』也是片中一個角色，不是真正的電視劇導演。」



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

