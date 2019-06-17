鄭希怡慘被老公冷落！「望夫石」上身呆等

藝人鄭希怡（Yumiko）與老公梁學儲結婚後，Yumiko翌年便誕下囡囡梁浸浸，一家三口幸福滿瀉，她不時母女檔參與節目搵真銀。不過，兩夫婦早前罕有撇下女兒，雙雙前往北海道旅行享受二人世界。本報讀者當日目擊戴上鴨舌帽的Yumiko，與老公於當地時間約下午4時現身新千歲機場，準備乘機返港，他們還於機場內四出搵食。



拉低帽怕被認出



兩人先前往貴賓室，翻閱餐牌商量一番後卻不合心水，最終手拖手步往美食廣場覓食。Yumiko與老公坐下後便輪流往購買食物，各自點了一碗湯麵低頭密密食，老公醫肚後即前往吸煙室，被撇下的Yumiko「望夫石」上身，坐於一旁呆等，期間引來不少香港遊客的目光，她隨即拉低帽子不欲被認出。



坐商務艙瞓到落機



未幾老公前來會合，由於乘搭商務艙，兩夫婦不用排隊「直行直過」上機。Yumiko坐於窗口位置，與老公的座位相隔了一條走廊，她坐定定後頻頻執拾手袋，然後呼呼大睡一直瞓到落機。



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