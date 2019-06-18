計劃兩年後生B！苟芸慧考慮雪卵做Backup

人妻苟芸慧（苟姑娘）平日陰聲細氣，但講起廚藝即喋喋不休，除了有研究中藥、湯水及甜品外，原來與老公陸漢洋（William）也喜歡於家中甜蜜下廚，大讚老公乃天生美食家，好奇心強，對食物有要求，又不時把食材改頭換面，故自己多數當副手，早前為了試燒烤陶瓷爐的溫度，竟花了大半日炮製龍蝦及牛扒，她笑說：「呢啲係情趣，過程好開心，但整完之後未必有心思去食。」



老公出現變得堅強



談到與William情定賽車場，苟姑娘透露早年身體響起警號，當時只想快點復原，以及工作的事情，根本無暇多想感情事，沒料William卻突然於其人生中出現，更自爆當初曾一度誤以為對方是司機：「佢自己話『I'm a driver』，我咪問佢Uber定Taxi囉！後來到拍拖佢話一直想更正番，我覺得呢個係美麗誤會，諗番都好好笑，其實同佢一齊一段時間，覺得佢都改變咗我，令我變得堅強，以前我唔知自己做乜，依家就會專心做。」



趁最精壯時雪卵



現年35歲的她，被問到甚麼時候才為老公家族開枝散葉？滿腦子計劃的苟姑娘表示：「計劃想兩年後，依家結婚半年，老公性格小朋友，應該未有做好心理準備做爸爸，但照顧我都OK。（有冇諗過雪卵？）有去做過資詢，有做檢查，但要搵時間打針，我哋呢樣嘢係Openmind，覺得趁年紀最精壯時去做好啲，如果自然可以有BB就自然，到有困難先用呢個Backup（雪卵），但呢排一直有嘢排住，有工作未去到做住。」由於忙於佛山為劇集趕埋尾，預計下月生日前才煞科，問到William可有前來探班？苟姑娘指與近排雖然少見，但認為少別性新婚，反而更懂珍惜。



場地：Towngas銅鑼灣



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