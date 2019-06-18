黑氣纏身！郭子豪搵塔羅牌師傅催運

無綫藝人郭子豪去年憑劇集《三個女人一個「因」》的大隻男一角人氣急升，又在《跳躍生命線》中擔演主要角色，加上贏得健美先生冠軍，建立健康肌肉形象，星途一片光明，可惜最近黑氣纏身，因醉駕被捕，又疑似背女友暗撻港姐鄧卓殷（Amber），雖然已澄清只是朋友，但舊愛Karen繼續在網上狙擊，子豪難免擔心形象受損，近日心情大受影響。



日前子豪被發現獨自現身銅鑼灣街頭，見他左望右望似是在搵路，其後步入一幢商場內，原來是找塔羅牌師傅指點迷津，子豪在門外椅子「等睇症」，期間他心事重重不停玩電話又唉聲嘆氣坐立不安，之後輪到子豪「睇症」，他跟Jessica訴苦一輪，正式以塔羅牌測運程，之後Jessica又以不同法寶為子豪催運，子豪約逗留20分鐘離開，見他表情變得較從容，似乎化解了一些心結。翻查資料，該名塔羅師Jessica大有來頭，曾到歐洲跟歐洲著名塔羅師Hanna學習占卜術，其Profile寫上除了擅長占卜外，亦是一位愛情專家為客人提供輔導。



爆汗減壓



之後子豪在附近公園做運動減壓，平日他多數在Gym房健身，這日他一支公跑步及拉筋，出了一身汗後，他前往便利店買飲料補充體力，他揀了一輪後買了兩盒鮮奶，果然夠晒健康。



事後子豪接受訪問，承認最近發生接連發生不如意事，適逢透過朋友介紹認識Jessica，希望得到一些指點：「之前Jessica上過《兄弟幫》受訪，朋友就介紹畀我識，佢話我今年身邊有唔少小人，唔係話迷信，只係希望得到多啲唔同嘅指引，同埋Jessica好叻輔導人，通過占卜我有啲反思，更加了解自己同埋要更注意啲咩。」



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