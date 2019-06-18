細仔史丹福大學畢業　陳美齡：幸運到唔信！

知名教育家兼歌手陳美齡（Agnes），跟日籍老公金子力育有三個兒子，本身擁有美國史丹福大學教育博士銜頭的她，三個孩子深受其影響，跟隨腳步成功考進史丹福，創造出一門四傑的佳話，她更成為很多父母奉為家庭教育的楷模。日前Agnes全家飛到美國矽谷出席幼子金子協平的大學畢業禮，身為母親的她坦言為兒子感到驕傲。



繼續深造碩士



Agnes被封為「教育媽媽」，運用曾修讀的兒童心理學技巧及教育學系的教育理論，加上自己父母的教誨，成功創造出自家的一套教育心得，並結集成書與眾媽媽分享如何培育孩子考進名牌大學。Agnes的大仔金子和平修讀經濟及國際關係，二仔金子昇平讀音樂及機械工程，而細仔則選讀人工智能，她透露兒子將會留在史丹福大學繼續深造碩士課程。



Agnes在社交網分享全家出席協平的畢業禮照片，她不但家庭、事業有卓越成就，現年63歲的她凍齡有術，穿上粉色裙就像三個兒子的大姐姐，她難掩喜悅形容：「三兒子今天大學畢業了，看到你經過不斷的努力，和他的哥哥們一樣從史丹福大學畢業，真的令我又驕傲、又開心又感恩。」她很重視兒子的教育，看到三個品學兼優出色的兒子站在眼前，她不禁形容：「我不知道如何表達自己的感受，有點不敢相信自己的幸運。」又感謝兒子們的努力和恒心，能克服各種挑戰達到自己的目標。



勉勵三子繼續努力



曾講過教育的責任不止學校及老師，Agnes認為父母的責任最大，她這樣寫道：「孩子們為了表達他們對媽媽的愛，最佳方法就是各自做好自己應做的事，不用媽媽擔心。他們不但沒有令我擔心，更加給了我無限的驚喜！」兒子由她一手一腳湊大及教育，她坦言不容易，但看到他們成長，是最大的安慰：「所有的艱苦，也是値得的。」又勉勵三子繼續努力，希望將來能學以致用，貢獻社會，並不忘叮囑兒子：「恭喜你協平！你的人生在你手中。要感謝所有支持你的人，更要用心做人，為自己、為人建築一個快樂的未來」。



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