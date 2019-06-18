東方日報C1：陳美齡一門四傑細仔史丹福畢業

陳美齡有「史丹福媽媽」美譽， 孕育出三個躋身全球大學排名第二的美國史丹福大學尖子，前日舉家出席22歲幼子金子協平大學畢業禮，身為媽媽超額完成「一門四傑」任務，她感恩謂： 「幸運到連自己都不敢相信。」



曾風靡港日的歌手陳美齡（Agnes），跟日籍老公金子力育有三個兒子，她本身擁有美國史丹福大學教育學博士銜頭，而三位孩子深受其影響，跟隨腳步成功考進史丹福，創造出「一門四傑」的佳話，她更成為很多父母奉為家庭教育的模範。前日Agnes全家飛到美國矽谷出席幼子金子協平的大學畢業禮，身為母親的她坦言為兒子感到驕傲。



Agnes另被封為「教育媽媽」，運用曾修讀的兒童心理學技巧及教育學系的教育理論，加上自己父母的教誨，成功創造出自家的一套教育心得，並結集成書與眾媽媽分享如何培育孩子考進名牌大學。她曾透露其大仔金子和平修讀經濟及國際關係，二仔金子昇平讀音樂及機械工程，而細仔則選讀人工智能，並將會留在史丹福大學繼續深造碩士課程。



Pink Lady似家姐



Agnes昨日在社交網分享見證協平的畢業禮照片，她不但家庭、事業有卓越成就，且凍齡有術，穿上粉色裙就像三個兒子的大姐姐，撰文中難掩兒子成才的喜悅：「三兒子今天大學畢業了，看到你經過不斷的努力，和他的哥哥們一樣從史丹福大學畢業，真的令我又驕傲、又開心、又感恩。」她很重視兒子的教育，看到三個品學兼優的兒子站在眼 前，不禁形容：「我不知道如何表達自己的感受，有點不敢相信自己的幸運。」又感謝兒子們的努力和恒心，能克服各種挑戰達到自己的目標。



從不令媽媽擔心



曾講過教育的責任不止學校及老師，Agnes認為父母的責任最大，她寫道：「孩子們為了表達他們對媽媽的愛，最佳方法就是各自做好自己應做的事，不用媽媽擔心。他們不但沒有令我擔心，更加給了我無限的驚喜！」兒子由她一手一腳湊大及教育，她坦言不容易，但看到他們成長，是最大的安慰：「所有的艱苦，也是值得的。」又勉勵三子繼續努力，希望將來能學以致用，貢獻社會，並不忘叮囑兒子：「恭喜你協平！你的人生在你手中。要感謝所有支持你的人，更要用心做人，為自己、為人建築 一個快樂的未來」。



63歲靚媽抗癌成功



曾與鄧麗君齊名、於70年代開始在香港及日本發展歌唱事業的陳美齡，為真正第一代玉女歌手，紅遍東南亞。她好學不倦的精神，先後在日本及加拿大讀大學外，更於34歲時在史丹褔大學攻讀教育學博士。最令人深刻的是在幼子、金子、協平讀小五時，她不幸患乳癌，歷經長達五年的艱苦治療。



雖然陳美齡年屆63歲，但外表及身材完全逆齡，更被網友大讚她比美魔女更高班，永遠都有少女味外，曾有日本傳媒稱她為「無齡肌」。她曾分享保養之道，是每周喝滋潤湯水，每日進行「五色五味」食療法，即是針對身體的弱點，進食不同顏色的食物，如補氣就吃白色食物如白蘿蔔，保心則吃番茄等紅色食物，同時她會保持早睡早起習慣，有 空即閉目養神。



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