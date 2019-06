掀美日外交風暴？扮濱崎步女諧星登被叮走

憑扮演濱崎步成功上位的日本女諧星Yuriyan Retrieve踏上美國選秀騷舞台《全美一叮》(America's Got Talent),但卻惹來同鄉反感。她穿上一件由頭包到落腳的全黑衛衣出場,當音樂播出後,她立時脫去長褲,用屁股背向主持,內裏只穿了上一件印有美國國旗的性感泳衣,她配合音樂起舞,邊跳邊使出她的搞笑本領,其實冇乜特別舞技,只係亂跳一餐,網民斥演出極為嘔心,是日本之恥,更擔心她穿上美國國旗泳衣表演會令美日兩國關係變得惡劣。



不過《全美一叮》評判之一的光頭佬Howie Mandel卻在fb留言:「I will never forget this performance…because I can't unsee it. This was amazing.(我永遠不會忘記這種表現…因為太棒了)」。但最後Yuriyan仍是被叮走!



Yuriyan曾在日本綜藝節目上模仿18年前浜崎步接受訪問時的情景,從服飾、裝扮到談吐,她都似足步姐,但粉絲認為這種滑稽演出是侮辱偶像,尤其是體型過胖,但面對現實,步姐的體型真的一天比一天長大,雖然Yuriyan被毒罵,但她成名了!





---------------

立即參加「賞您睇」: http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣,儲on.cc coins!機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。