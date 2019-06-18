掀美日外交風暴？扮濱崎步女諧星登被叮走

憑扮演濱崎步成功上位的日本女諧星Yuriyan Retrieve踏上美國選秀騷舞台《全美一叮》（America's Got Talent），但卻惹來同鄉反感。她穿上一件由頭包到落腳的全黑衛衣出場，當音樂播出後，她立時脫去長褲，用屁股背向主持，內裏只穿了上一件印有美國國旗的性感泳衣，她配合音樂起舞，邊跳邊使出她的搞笑本領，其實冇乜特別舞技，只係亂跳一餐，網民斥演出極為嘔心，是日本之恥，更擔心她穿上美國國旗泳衣表演會令美日兩國關係變得惡劣。



不過《全美一叮》評判之一的光頭佬Howie Mandel卻在fb留言：「I will never forget this performance…because I can't unsee it. This was amazing.（我永遠不會忘記這種表現…因為太棒了）」。但最後Yuriyan仍是被叮走！



Yuriyan曾在日本綜藝節目上模仿18年前浜崎步接受訪問時的情景，從服飾、裝扮到談吐，她都似足步姐，但粉絲認為這種滑稽演出是侮辱偶像，尤其是體型過胖，但面對現實，步姐的體型真的一天比一天長大，雖然Yuriyan被毒罵，但她成名了！





---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。