抗癌歌手李明蔚開分享會　馬浚偉力撐

抗癌歌手李明蔚近日喺團契舉行分享會，過百人出席。明蔚指今次仲邀請咗好友馬浚偉分享見證：「好開心有好多患癌嘅朋友同佢哋嘅家屬嚟分享，今次亦都係自己第一次聽馬浚偉講自己嘅見證，講番佢當年自己患上抑鬱症時點樣面對，大家聽到都好感動。」又指希望以各位嘅經歷，勉勵患病嘅朋友，一齊勇敢打呢場仗！明蔚還透露新書將於下月發布：「到時會有新書簽名會同埋亦會喺書展推出，自己都好期待，好開心願望成真。」



馬浚偉亦喺社交網留言：「明蔚一直有參與的團契，也是經由她邀請我參加這次聚會的。這一切，是神的安排，感恩！這次分享會主要的對象，是病友和病友家屬。當然也有一些關心身邊人的朋友參加！ 希望我小小的分享，能夠給大家一點點的支持和鼓勵！面對重病的挑戰，很不容易，真的很不容易！我不能為你們做甚麼，但會衷心祝福大家，祝福你一定要好好的，平安的，健康的！加油啊，我的心與你們同行！」



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