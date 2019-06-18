四川地震！Angelababy跑20+層樓梯逃難

四川宜賓市長寧縣周一（17日）晚上10時55分發生黎克特制6級地震，震源深度僅16公里。未幾鄰縣珙縣亦發生5.1人級地震，造成不少建築及基建損毀。今次地震更成今年四川以來錄得的最大震級地震。最新消息指，是次地震至今已造成全市11死122傷，多人被困。截至周二（18日）6時正，宜賓已錄得17連震。據四川省地震局記錄，M2.0級及以上餘震54次。



而正身在當地的藝人Angelababy在找到避難處後立即透過微博報平安：「地震了，走了20+層的樓梯下來，結果就我和橘子。怕怕，震感明顯。希望大家沒事。」6月17日晚，地震發生前，Baby透過微博Po了街拍美照，表示自己正身在成都。照片中，Baby戴上棒球帽配白Tee黑色長裙，長髮披肩，身材纖細，清純漂亮。不過在打卡完不久，成都不遠的宜賓就發生地震，附近很多地區都有明顯的震動。



在Baby與王智先後發文報平安後，何炅、謝娜、黃曉明、李小璐、陳赫、戚薇、袁弘、江一燕和吳謹言等大陸藝人亦發文祈禱平安！



另外，有大批網傳影片及照片拍到，有不少建築物內部牆身和地板出現明裂縫，甚至有大幅牆壁塌毀，街外雜物滿布，環境凌亂不堪。當中災情較嚴重的雙河鎮有不少農房有倒塌情況。梅硐鎮亦有一座賓館倒塌。據指，省內其他城市包括樂山、成都、內江、重慶等均有強烈震感。



有官媒影片拍攝到，在災區民房塌毀情況嚴重，現場有大量建築雜物和瓦礫，相信有不少民眾被困於中。有大批身穿制服的軍警正在瓦礫碎片埋中挖掘，拯救在內傷者。而是次地震造成約3.8萬戶居民停電，部分供電設施受損。相關部門已派員前往搶修，並帶同臨時發電機及照明系統，提供臨時供電。省政府表示，已啟動二級響應救災工作，緊急調撥5,000頂帳篷，大量物資供災用使用。



有當地醫生表示，事發時在醫院感到強烈震感，到處都在搖晃，幸而院內牆壁未見裂痕，醫院仍可維持正常運作。該醫生透露，有民眾逃生時意外摔傷；另有居民稱，當時自己正於戶外散步，形容事發一刻「震得非常厲害」，民眾四出跑出屋外躲避。



有在宜賓旅遊的劉姓男子表示，當時正於酒店休息，在意識到地震後已即跑出酒店，指震感最強烈時無法站穩，「酒店的玻璃遭到了損壞，一些地面牆壁等地方都出現了裂縫。」宜賓江安縣居民憶起，首次地震後約發生3次餘震，其中一次晃動較大，另外兩次晃幅相對較小。



震級達4級以上的地震記錄



4.5 2019-06-18 05:03:25 長寧縣

4.2 2019-06-18 00:37:55 長寧縣

4.1 2019-06-18 00:29:07 長寧縣

5.1 2019-06-17 23:36:01 珙縣

6.0 2019-06-17 22:55:43 長寧縣