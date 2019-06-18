MTV影視頒獎禮　珊迪娜奪獎爆為兒子拍片

2019年MTV電影與電視頒獎禮日前舉行，奧斯卡金像影后珊迪娜布洛（Sandra Bullock）憑Netflix原創電影《蒙上你的眼》（Birdbox）而勇奪最佳驚嚇演出獎。她在「神奇女俠」Gal Gadot手中獲獎，她提到兩名養子女曾問她為何從未為他們拍任何電影？她說：「直至拍完《蒙》之後我同我嘅寶貝講：『嗱，媽咪為你拍咗呢部，但你哋唔可以睇住直至21歲，因為好明顯套戲係恐怖片，當你睇嘅時候就會知我並唔係唔會為你哋做任何嘢。」



除了珊迪娜之外，漫威（Marvel）超英賣座片《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）獲最佳電影，而在片中壯烈犧牲的「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr. ）就獲最佳英雄，而「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson）則憑《Marvel隊長》（Captain Marvel）獲最佳打鬥，而佐斯布連（Josh Brolin）就憑《復4》「魁隆」一角獲最佳奸角。此外，Lady GaGa就憑《星夢情深》（A Star is Born）獲最佳電影演出獎。電視獎項方面，被鬧爆衰收尾的HBO神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）獲最佳電視節目獎，不過「龍母」艾美莉克拉克（Emilia Clarke）就失落最佳電視節目演出獎。

