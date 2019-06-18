一家三口遊越南　Gary晒老婆長腿照

韓國綜藝節目《Running Man》的41歲前主持Gary，於前年4月突然宣布與圈外女友結婚，同年11月妻子一索得男，據悉妻子較Gary年輕10歲，曾在Gary旗下公司Leessang Company任職5年，結婚前已辭去工作。



而Gary近年則一邊工作，一邊享受湊仔樂趣。 去年他更在YouTube開設個人旅遊頻道，上周上傳一家三口到越南旅遊的片段，囝囝不經不覺已歲半大，Gary在越南旅遊期間一直照顧兒子，親自推BB車，又與囝囝在泳池嬉水，兩父子更不時錫錫，十分溫馨。



Gary不時用韓文夾雜英語跟兒子說話，雖然囝囝仍未識講，但也不時發出聲音回應，而Gary在短片中除了與妻子在泳池恩愛嬉水外，更罕有晒出妻子的正面照，紮孖辮的妻子戴上太陽鏡及越南傳統帽，身穿牛仔短裙大騷白滑長腿。之前曾有網民猜測其妻可能是內地人，但見她在短片中用流利韓語跟Gary對話，似乎是韓國人居多。而Gary於當地旅行期間被粉絲捕獲時，他亦大方合照，更抱着小粉絲合照流露慈父相。

