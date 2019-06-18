為紅館騷激減廿幾磅！蘇永康操到有胸肌

歌手蘇永康最近不停為本月21、22日在紅館舉行的《蘇永康All That Jazz & Pop Live》加緊排練，首次與過百過自世界各地樂手合作，在密室排練的他表示非常興奮及開心，聽到一首首重新編曲的首本名曲，令他感動不已，他說：「真係諗唔到一聽音樂起，竟然令我搵番當初熱愛唱歌，熱愛音樂嗰份初心，有幾首歌真係個心都震埋，好震撼，迫不及待想同大家分享今次成果。」



為了今次演唱會他亦積極減肥修身，日夜操練之下減了二十多磅，成個人瘦了一個碼，他說：「真係練到胸肌都有埋，不過大家唔使擔心，我唔會唔着衫出嚟嚇人，其實健身都係對自己嘅健康負責任，希望有最好嘅體能上場，唔好病，咁先可以發揮到最好狀態。」最近兩個星期，他在食、着衫方面都好小心，盡量不讓自己有感冒的危險，他說：「唔知係咪Keep住做運動，身體真係好咗，以前每次開騷，個人緊張，壓力一嚟，我口唇邊就一定出晒泡疹二形，但今次又一粒都冇出喎。我係二形，唔係一形呀吓，大家咪誤會！」



日前父親節他做足24小時湊仔公，因為他太太出差不在港，他說：「剩番我一個邊個同我慶祝喎，我咪成日喺屋企湊仔，我估要等到我個仔再過多兩年啦，識得做吓手工仔，我估我先開始真正得到個仔送禮物畀我啦。」



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