快問快答！宋仲基拍《阿斯達》自封NG王

韓星宋仲基婚後主演的古裝劇《阿斯達年代記》正在Netflix熱播，四位主演宋仲基、張東健、金智媛、金玉彬接受快問快答，當被問到誰是NG王時，宋仲基一臉坦然地說：「我就是NG王啊！」他笑言跟金智媛一起對戲時，常常忍不住會開玩笑，自己也會一併笑場，他又拖埋金智媛落水，金智媛也坦言宋仲基實在太搞笑，弄得她經常笑場，兩人甘願當NG天王天后。



而被問到誰最愛吃零食時，所有人都相當有默契地指向金玉彬。金玉彬自言真的很愛吃，所以隨身帶着餅乾和爆谷；身材纖細的她也會怕發胖，所以她十分自律，只要吃了零食就會多做運動來消耗多餘的熱量。



身旁的張東健也忍不住插嘴道，新劇記者會當天早上，演員們通常都因為怕緊張或不舒服而戒口；但金玉彬一抵達現場便吃個不停，金玉彬也立刻自首道，當天不但吃了三明治，還有馬卡龍。宋仲基聽了都忍不住追問：「妳還有吃馬卡龍嗎？」金玉彬笑著表示那些馬卡龍其實是宋仲基粉絲送的，而且吃了甜品心情會變好，所以才放心地吃。



《阿斯達年代記》去年年底開拍時，韓國正值零下18度的寒冬，但宋仲基的戲服是最少布的，他笑言雖然這套戲服能有型地「騷肌」，但拍攝凍到只能攬實馬匹來取暖。而剛於上周播出的第六集中，張東健與金玉彬所飾演的太遏何養育多年的「養子」終於曝光，竟然是銀殲（宋仲基飾）的雙胞胎兄弟！宋仲基一人分飾二角，以全新長髮造型登場，令觀眾更加期待接下來第二部的發展！









