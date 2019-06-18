輕鬆做Model！姚明明變身時尚達人

超人氣偶像組合UNINE成員姚明明從北京首都機場出發前往巴黎，參加2020 S/S巴黎時裝周活動。雖然近期行程十分緊張，明明卻絲毫不見倦意，一臉笑意與前來機場送機的粉絲們輕輕點頭問候，看似心情大好。首次前往巴黎時裝周的明明，當日身穿抹茶綠麂皮絨襯衫外套搭配亮相機場，簡約中透露時尚感，非常亮眼。完美消化過眾多時尚造型的他，更是將機場出發路直接走成機場騷，徹底展現自身時尚品味。



姚明明此次巴黎時裝周之行受邀於著名時尚品牌I.T，其實此次合作並不是雙方的首次接觸，明明在之前眾多場合的私服中都有穿過I.T品牌服飾，不難看出他個人對於品牌的喜愛。他也因有過多年海外生活、練習經歷，吸收了多國前沿的時尚風格，再加上能輕鬆駕馭一切的「模特面容」，以一身的高端時尚氣質受到品牌的認可。



自簽約香港經紀公司天加一後，明明首次與香港時尚品牌合作，並共同前往世界矚目的時尚舞臺，相信一定會碰撞出精彩的化學反應。



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