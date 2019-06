歌手陳潔儀早年講過同鄧萃雯相識係一種緣分,大家仲成為交心好友。近日二人相約出遊,仲喺網上分享玩樂照,見二人玩得好開心,周圍留倩影,潔儀仲攬到鄧萃雯實一實,並感性發文,指感恩遇到這位好友:「我的性格讓我比較難在娛樂圈找到知心朋友。慢熱,不善於交際,害羞內向,卻又有"慈禧太后的氣場"。 。 。真是太麻煩了。 。 。直到遇到鄧萃雯Sheren。太后遇太后,想不到後果竟然是兩人都變小女生了!這趟蘇格蘭之旅讓我更加認識這位好朋友。相處下來,覺得緣分真是不可思議的事情。it really doesn't matter how long you know someone. Breakthroughs in friendships occur in the most unlikely tiny moments.我好喜歡她。她的不完美也是她最美的地方!不完美讓我們變得獨一無二! - Kit」