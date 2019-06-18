增磅大行動！菊梓喬驚開騷唱唱吓暈低

歌星菊梓喬在太子為首張唱片《忘記我自己》推出特別版黑膠唱片，並擔任一日店長與粉絲見面，老闆何哲圖亦到場支持。她今次的黑膠唱片是紅色，若下次再推出黑膠唱片會挑選粉紅色，因其Fans Club也是粉紅色為主，帶有初戀、溫柔、可愛的感覺，她說：「今次留起咗001號碼嘅唱片永遠收藏，希望自己將來有能力可以有一間房用嚟聽音樂、打機，呢個係我嘅嘅理想生活。」



菊梓喬透露正為演唱會籌備，細節會在兩星期內落實，揀了不少影響她追夢的歌，演唱會亦會邀請一至兩位神秘嘉賓，因過往較少與人合唱，希望多點火花，亦有提議過邀請自己的偶像擔任嘉賓，但因檔期可能未能成事，惟有寄望下次。



不少歌手要為演唱會減磅，相反菊梓喬則要為演唱會增磅，至今已增了6公斤，她笑說：「之前太瘦得80幾磅，依家體重超過100磅，食多啲蛋白質，有營養嘅嘢，食多幾餐去增磅，唔夠營養個人會太虛弱，未試過連續唱兩個幾鐘，都擔心體力唔夠，驚唱唱吓暈低，不過如果我暈低咗，我會盡快醒番，大家千祈唔好走住，哈哈。」



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