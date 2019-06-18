莫文蔚新加坡第101站巡唱　張栢芝撐場

歌手莫文蔚（Karen）日前在新加坡舉行第101站巡唱，圈中友人楊采妮、張栢芝、莫媽媽、李浩林、資深電視製作人蔡和平夫婦、音樂製作人李偲菘等都是座上嘉賓。



演唱會中Karen不停變裝，又自彈自唱，在鋼琴上大騷舞技，露出修長美腿，性感爆燈！每場巡唱Karen都堅持有着不一樣的「絕色加時賽」！今次她特別安排舞者及樂隊來一段鬥食榴槤PK，當她演唱《盛夏的果實》時，兩邊隊員赤手傳遞榴槤後，有人員狼吞虎嚥地吃下果肉，亦有隊員不能接受榴槤的獨特氣味，還逼着自己把榴槤吃，笑爆全場！而在台上沒有參與這段PK賽的她在一旁笑說：「我覺得有點惡心！你們吃的樣子好難看，是很餓嗎？」加時賽最後由絕色樂隊勝出，莫文蔚隨後也說其實自己很喜歡吃榴槤，但是為了演唱會，必須忌口忍到隔天才能大快朵頤！今次算是破了新加坡室內體育館演唱會史上的一項紀錄，畢竟沒人會在演唱會現場大快朵頤榴槤，相信這次的演唱會絕對是讓大家視覺、味覺、聽覺一次滿足！



演唱會來到尾聲時，她跟現場的觀眾分享了自己現在的心情，她表示這是最後一次做大型個唱，所以心情特別激動和捨不得，不過她很享受巡演。