劉心悠想拍打戲　鄭嘉穎：要揀啱對手！

藝人鄭嘉穎與劉心悠出席電影《九龍不敗》首映禮，嘉穎表示活動後就要趕回家湊仔，未能留下來觀看首映。問到是否自從有了小朋友後，沒有娛樂？他笑言：「喺屋企對住太太同個仔就係娛樂，家庭樂。我之後會安排時間同太太一齊睇，但要搵人睇住BB，盡量唔會兩個人都唔喺屋企。」嘉穎在台上表示想拍動作片，他坦言現時甚麼電影也有動作場面，甚至連文藝片也有。問到是否不會接拍愛情動作片？他說：「唔可以咁講，唔可以縮窄自己嘅範圍，有需要嘅話都會拍。」



而心悠透露恨拍動作片：「無論係畀人打定係打人都可以，我好想同同戲嘅MMA拳王Anderson Silva對打，當然我依家個身形冇可能說服到觀眾，我對打拳好有興趣。」嘉穎認為要拍打戲，最好跟有經驗的對手對打：「張晉就係個好對手，呢套戲我冇機會同佢打，但之前同佢合作過另一套戲，有同佢打過。（上次有冇受傷？）多多少少都有，但唔關對手事，係自己落地時唔識就力，雖然有排練，但排同實際打又係兩回事。」問心悠會否怕受傷？她自言有心理準備：「我未試過打，所以想試。不過我係初哥，任何拍過打戲嘅，同我打都得，我冇資格揀對手。我依家練緊背肌，覺得係力嘅表現。」



另外，嘉穎的太太陳凱琳於本月23號生日，嘉穎稱已計劃帶同BB旅行慶生，這將是BB首次離港。



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