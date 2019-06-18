艷福無邊！梁漢文喪拍親熱戲

藝人梁漢文（Edmond）到黃竹坑為ViuTV新劇《MeToo》進行拍攝，他表示劇集將於6月底拍畢，又大爆新戲以性騷擾為題材，戲內艷福無邊：「好重桃花！（你性騷擾人定被性騷擾？）畀人性騷擾，角色關係都好複雜，我係做一個出色嘅設計師，有老婆、仔女，同張慧儀有發生醉酒亂事，然後我又有一個固定情婦，而Venus（王敏奕）又好欣賞我，有啲曖昧！」



問到周旋於多位女演員當中好開心？他尷尬秒答：「唔好咁講，從來未試過拍咁多，一啲都唔好玩，男士們唔使羨慕，拍攝場地好難頂，同Venus拍嗰場係喺好簡陋嘅地方、充滿汗味。」問最激場口是？他預告說：「床戲梗有，浴缸戲梗有，啱啱講同Venus嗰場係強暴。（太太知道？）未知詳情，佢唔喺香港，等佢返嚟先再同佢講。」講到現實中Edmond舉行美國巡演亦被非禮搣籮，他笑言混亂中都少不免會遇到：「會痛，但冇傷嘅，好結實，唔使為我股擔心。」



安仔同BIG FOUR道歉



提到兄弟蘇永康接受電台訪問，透露許志安（安仔）有就「安心偷食」一事跟BIG FOUR道歉，Edmond聞言驚訝說：「我唔知佢（蘇永康）講咗，其實（安仔）都唔使同我哋道歉，作為朋友喺呢個階段都係畀時間佢調整，都唔方便講太多。（有同安仔聯絡？）一直都有，對上一次係上星期，都係啲簡單對答，我自己依家都忙到七彩，不過星期五會去睇蘇永康演唱會。（安仔都去？）咁就唔知佢。」



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