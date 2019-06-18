新版張無忌嫌自己唔夠吳啟華靚仔

無綫現時正播映內地劇集《倚天屠龍記》，飾演張無忌的21歲小鮮肉曾舜晞雖然16歲已入行，於娛樂圈打滾五年，但依然是怕羞仔一名。他之前亦接受了無綫節目《東張西望》的訪問，面對已為人母的主持梁麗翹，不禁以「姐姐」來稱呼，認真搞笑。



曾舜晞指此劇播映第一集時，他正與藝人顏卓靈拍戲，起初他都不敢問對方自己演得怎樣，經過多日後，他才有勇氣問，幸而對方的答案令他放下心頭大石。問到拍《倚天》經常有動作戲，有次發燒都仍要拍攝，但他說：「現場個個都係咁，新人肯搏先有機會，成個拍攝期五個月，瞓嘅時間好少，好大挑戰，不過最辛苦的都過了。」問他覺得自己靚不靚仔，他笑言:「靚仔，比吳啟華差一點！」他不諱言自己喜歡如趙敏性格率直的女仔，更笑言喜歡「姐姐型」的女仔，又謂：「我同張無忌性格幾似，比較怕羞，不會太主動。」之後主持又叫他擺出Chok、可愛等的表情包，他都大呼尷尬，相當可愛呢！



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