鄧麗欣約戰張晉：希望有日同佢打

藝人張晉與鄧麗欣（Stephy）出席電影《九龍不敗》首映，同場還有首次拍攝電影的拳王Anderson Silva。Stephy透露在戲中沒有打戲，最大動作就是要穿上婚紗在輕鐵的路軌上奔跑：「雖然條路唔係好長，但要跑好多次。（你想唔想拍打戲？）我好想。（會揀同張晉定係同Sliva對打？）我揀Silva，因為佢打開MMA，都係同男人打，應該唔識打女人。」張晉笑言小心有去冇回，她說：「我依家唔需要打，所以可以講得好輕佻，我之前都有拍過打戲，都知唔容易，如果真係拍就需要訓練，希望有日可以同張晉對打。」張晉即場約Stephy明天早上六時進行特訓。



張晉在戲中跟Silva有多場對打戲，張晉表示受傷難免：「都唔係少少受傷，好在冇斷手斷腳，有次我喺空中撞到頭，之後向後撻咗落樓梯撞到條腰，條腰差啲斷，休息咗一星期就復工再打。（你打得佢傷啲定係佢打得你傷啲？）我打佢，佢會痛，但佢冇反應，我就係咁打，我打到佢條頸紅晒，我同佢講如果你唔做痛嘅反應係唔OK，我拍咗咁多年打戲有經驗，痛要畀反應，令觀眾睇到，但可能佢打慣MMA，習慣咗唔會畀對手睇到自己嘅弱點。」



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