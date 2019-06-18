八旬病父露笑顏　康華感動眼濕濕

47歲康華10年不拍拖，獨力照顧年過80歲、體弱多病的父母，是圈中超級孝順女。其父患心臟病，幸而最近病情好轉，血含氧量回升合格水平，對康華而言可謂一大喜訊！雖然忙於拍攝無綫劇集《大醬園》，但她百忙中仍抽時間陪父親到戶外曬太陽，並陪伴做運動。她協助父親完成兩組有助加強心肺功能的簡單動作，同時助其提升信心，期間見父親露出鮮有的笑容，大感安慰的她一時感觸，幾乎落淚。



康華事後受訪，透露84歲的父親病情有很大進步：「之前去洗手間都唔得，行唔到，手、腳震晒，要瞓床，但最近情況好轉，血含氧量合格，我先夠膽帶佢出嚟曬吓太陽，做吓運動！」



心痛打工捱壞身子



有見父親久病臥床，她深明病向淺中醫的道理，呼籲年輕人及時就醫，並說：「以前阿爸做好多份工，捱壞咗，個肺纖維化，但嗰時又冇理，搞到年老多病時，其他機能就負荷唔到。（只得你照顧？）我開工就有媽媽同工人照顧，媽咪都有心臟病，個心臟開合唔好，成日要驗血，又要食薄血丸，不過佢冇事時都照顧到阿爸。阿媽好貼心㗎，朋友讚阿爸好命水，有個咁錫佢嘅老婆，照顧周到！」



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