沽風水屋賺7球！關智斌送千六萬安樂窩畀家姐

現年38歲、有「神州第一美男」之稱的英皇藝人Kenny，早年隻身勇闖內地發展，成功轉型為Man爆肌男，憑多套收視高企的劇集彈起，吸納大批中港兩地粉絲，在內地爆紅成為「搶手貨」。吸金力超強的他積極儲磚頭，並於2014年以約900萬元購入西環「浚峯」的特色單位，自擁有此風水屋後，其事業更上一層樓，劇集一套接一套，水頭充足，不斷入市，多年來除在中港兩地掃樓，更曾斥資近千萬港元購入加拿大多倫多一個三層高獨立屋，兩年前又以約1,700萬元，購入清水灣「傲瀧」一個968呎單位成為自己的安樂窩。



最近Kenny又再出擊，以1,600萬沽出其「浚峯」風水屋，進帳約700萬，同時以約1,600萬再購入現居「傲瀧」的另一個過千呎單位，據悉他計劃將此單位給家人居住，以方便照顧家中老人家。



與男友人歎日本菜



近日Kenny難得回港，昨晚約八時他返回西環的風水屋執拾一番，落車後他親力親為上樓搬雜物，執了約個多小時才步出，並「大力斌」上身搬着大個紙箱放於車尾，轉頭他又到附近買外賣，期間還被途人集郵。忙於物業投資為財富增值，Kenny也不忘讓精神鬆一鬆，前晚他更趁空相約一名男友人晚膳，見他親自驅車接載對方往跑馬地，男友人先落車步入附近餐廳，Kenny泊車後即往會合對方齊齊歎日本菜，食足個多小時才埋單離開，不過他們未有即時上車離開，還於附近街頭吹水約十分鐘，Kenny才再做柴可夫驅車接友人離開。



努力吸金孭多層樓



對於賣出風水屋再購入另一單位，Kenny回覆本報時說：「其實西環嗰間屋真係風水屋嚟，不過得400呎，一直都想買大單位畀家人住同埋投資，加上新買清水灣嗰面有校網，將來對家姐啲小朋友都好啲。依家1,600萬呢層都要供，我賺咗嘅700萬只係用嚟做首期，所以孭多層樓又要再努力啲搵錢。」



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